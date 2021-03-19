Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" покинули Лигу чемпионов УЕФА, не принеся Украине ни одного дополнительного очка в Таблице коэффициентов. По итогам сезона 2020/2021 годов страна занимает 12 место, таким образом оставшись без путевки на ЛЧ 2022/2023.

В случае если бы украинские клубы смогли вырвать у соперников несколько очков, то Шотландия, которую представлял ФК "Рейнджерс" переместилась бы на 12 место, тогда как Украина заняла бы желанное 11. Шотландская команда даже оказала "помощь", вылетев с турнира, однако ни "Шахтер", играющий с "Ромой", ни "Динамо", противостоявшее "Вильяреалу", не смогли добыть баллы.

Отмечается, что впервые с 2008 года Украина завершает еврокубковый сезон с показателем ниже 9 места, таким образом, как чемпиону страны, так и "серебряному призеру" внутреннего турнира нужно будет бороться за выход в групповую стадию ЛЧ через квалификацию.

Ранее мы писали, что, во втором матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" (1:2), а киевское "Динамо" - испанскому "Вильярреалу" (2:0). Оба украинских клуба прекратили выступления в еврокубковом сезоне.

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