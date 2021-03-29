За жизнь ребенка медики боролись более двух недель, но 26 марта он умер Источник: ТАСС

В Харькове от коронавируса умер 11-летний мальчик. Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на главного санитарного врача области Любовь Махоту.

По ее словам, у мальчика из села Ватутино Нововодолажского района диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции. Школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь медики боролись более двух недель, но 26 марта ребенок умер.

По данным главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.

До этого летальных случаев в Харьковской области среди детей с подтвержденным COVID-19 еще не было. За минувшие сутки в области зафиксировали новых 664 случая инфицирования.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.

Напомним, что по состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 344 ребенка. 178 человек скончались.