В Харькове впервые зафиксировали смерть ребенка от COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В Харькове от коронавируса умер 11-летний мальчик. Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на главного санитарного врача области Любовь Махоту.
По ее словам, у мальчика из села Ватутино Нововодолажского района диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции. Школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь медики боролись более двух недель, но 26 марта ребенок умер.
По данным главного врача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухаря, у мальчика были коронавирус и герпетический менингоэнцефалит.
До этого летальных случаев в Харьковской области среди детей с подтвержденным COVID-19 еще не было. За минувшие сутки в области зафиксировали новых 664 случая инфицирования.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.
Напомним, что по состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса, в том числе заболели 344 ребенка. 178 человек скончались.
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