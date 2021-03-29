"Оголений" скандал на Херсонщині. Очільники області та міста, а з ними депутати та бізнесмени гучно відгуляли Міжнародний день театру. Найскандальнішої частини святкування потрапило до соцмереж.

Велелюдну вечірку "для віпів" влаштував директор музично-драматичного театру імені Куліша. Під час гулянки усі гості були без масок, не дотримувалися дистанції, а глядачі сиділи навіть на сцені.

Розважали гостей напівоголені дівчата. Херсонські мер та губернатор свою участь у заході нині не коментують. А от організатор запевняє: святкували законно - Херсон, у жовтій зоні, і все було в рамках пристойності.

Олександр Книга, гендиректор Херсонського обласного академічно-драматичного театру ім.Куліша: