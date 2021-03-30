У зловмисників вилучили "сонячне каміння" вартістю майже 11 мільйонів гривень

СБУ викрила контрабандну схему з продажу бурштину за кордон. У зловмисників вилучили "сонячне каміння" вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Іноземець до протиправного бізнесу залучив сімох жителів Рівненщини - вони скуповували нелегально видобутий бурштин, виготовляли прикраси на замовлення іноземних клієнтів та надсилали за підробленими документами.

У спритників вилучили 170 кілограмів ювелірних виробів і майже півтори тонни бурштину.