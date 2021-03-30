СБУ викрила контрабандну схему з продажу бурштину за кордон [ Редактировать ]
СБУ викрила контрабандну схему з продажу бурштину за кордон. У зловмисників вилучили "сонячне каміння" вартістю майже 11 мільйонів гривень.
Іноземець до протиправного бізнесу залучив сімох жителів Рівненщини - вони скуповували нелегально видобутий бурштин, виготовляли прикраси на замовлення іноземних клієнтів та надсилали за підробленими документами.
У спритників вилучили 170 кілограмів ювелірних виробів і майже півтори тонни бурштину.
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