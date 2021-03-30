Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины повысила штрафы за нарушение пожарной безопасности.

Соответствующий законопроект №4157 парламент принял во втором чтении.

Как изменятся размеры штрафов?

Заведомо неправдивый вызов аварийно-спасательного формирования, полиции, экстренной медицинской помощи грозит штрафом от 50 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов (850-3400 грн). Сейчас действует штраф от 51 до 119 грн.

Невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений должностных лиц в сфере техногенной и пожарной безопасности, или создание препятствий для их деятельности планируют наказывать штрафом для должностных лиц и ФОП от 100 до 200 НМДГ. Это 1700-3400 грн.

Совершенное повторно в течение года, грозит штрафом должностным лицам и ФОП в размере от 200 до 300 таких минимумов. Это 3400-5100 грн. Сейчас штраф для граждан составляет от 8,5 до 119 грн, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.