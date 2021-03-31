Тисяча гривень за липову довідку. У Кривому Розі жінка продавала фальшиві тести про відсутність коронавірусу.

Фейкові папірці підробляла навіть для виїзду за кордон. Жінку затримали. Під час обшуків у її квартирі знайшли фальшиві документи з печатками лабораторій, понад 50 тисяч гривень і мобільні телефони. Тепер спритниця може сісти за ґрати на 3 роки.