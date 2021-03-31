Жінка Кривого Рогу робила фальшиві тести про відсутність COVID-19 [ Редактировать ]
Тисяча гривень за липову довідку. У Кривому Розі жінка продавала фальшиві тести про відсутність коронавірусу.
Фейкові папірці підробляла навіть для виїзду за кордон. Жінку затримали. Під час обшуків у її квартирі знайшли фальшиві документи з печатками лабораторій, понад 50 тисяч гривень і мобільні телефони. Тепер спритниця може сісти за ґрати на 3 роки.
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