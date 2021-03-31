Киевские воры устроили коллапс с движением поездов по Украине [ Редактировать ]
Поезда дальнего следования, а также пригородные составы, маршрут которых проходит через станцию "Дарница", задерживаются на 1,5-2 часа. Причиной этого является кража электрического кабеля, приведшая к некорректной работе светофора. Об этом заявил глава филиала "Укрзализныци" Александр Перцовский.
По его словам, в настоящее время ремонтные бригады занимаются восстановлением работы светофора, чтобы не допустить дальнейшей задержки поездов.
Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов.
Отмечается, что с задержкой следуют такие поезда дальнего следования:
- №150 Ходоров - Полтава (+1 час 2 минуты);
- №1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52);
- №137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04);
- №19 / 20 Попасная - Киев (+ 0.20);
- №712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).
И пригородные составы:
- №6902 Киев - Нежин (+ 0.52);
- №6804 Киев - Яготине (+ 0.53);
- №6901 Нежин - Киев (+ 1.13).
Читайте также, в Киеве не будут ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда, при том, что в столице с 20 марта по 9 апреля действует локдаун. список областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железнодорожного транспорта, остается неизменным состоит из 4 регионов.
Кроме того, на железной дороге в Запорожской области случилось чрезвычайное происшествие. Поезд "Интерсити" сошел с рельсов, вагон застрял в неестественном положении.
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