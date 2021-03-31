Поезда дальнего следования, а также пригородные составы, маршрут которых проходит через станцию "Дарница", задерживаются на 1,5-2 часа. Причиной этого является кража электрического кабеля, приведшая к некорректной работе светофора. Об этом заявил глава филиала "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, в настоящее время ремонтные бригады занимаются восстановлением работы светофора, чтобы не допустить дальнейшей задержки поездов.

Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов.

Отмечается, что с задержкой следуют такие поезда дальнего следования:

№150 Ходоров - Полтава (+1 час 2 минуты);

№1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52);

№137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04);

№19 / 20 Попасная - Киев (+ 0.20);

№712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).

И пригородные составы:

№6902 Киев - Нежин (+ 0.52);

№6804 Киев - Яготине (+ 0.53);

№6901 Нежин - Киев (+ 1.13).

Читайте также, в Киеве не будут ограничивать высадку и посадку пассажиров на поезда, при том, что в столице с 20 марта по 9 апреля действует локдаун. список областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железнодорожного транспорта, остается неизменным состоит из 4 регионов.

Кроме того, на железной дороге в Запорожской области случилось чрезвычайное происшествие. Поезд "Интерсити" сошел с рельсов, вагон застрял в неестественном положении.

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