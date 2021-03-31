Юрій Бойко закликав зупинити падіння економіки створенням робочих місць [ Редактировать ]
Зупинити падіння економіки завдяки створенню нових робочих місць. Саме це завадить і відтоку робочих рук за кордон, і принесе прибуток держбюджету. Та й зараз, у часи карантину, нові робочі місця потрібні, як ніколи, вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Це повинна бути державна політика створення робочих місць. І не тільки на рівні гасел, або якихось там анонсованих закликів. А повинен бути проаналізований світовий досвід, як робили інші країни, це підтримка економіки, це створення підприємствам, роботодавцям відповідних умов, щоб вони розвивались, а не зворачували виробництва як сьогодні йде завжди. І ось ця підтримка, коли підприємці відчують, коли промислові підприємства запрацюють, ось це буде базою для створення робочих місць і далі, щоб люди не виїжджали.
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