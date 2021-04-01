Венецію закрили для круїзних лайнерів. Довгоочікувану заборону схвалив уряд Італії. Великі судна зможуть заходити у сусідній порт Маргера. Адміністрація Північного Адріатичного моря має розробити план будівництва там нових причалів.

Заборонити суднам заходити у Венеційську лагуну давно вимагали місцеві жителі. Вони кажуть, це не лише допоможе зберегти культурні пам'ятки і загальну чистоту довкілля, а й запобігатиме аваріям, які не раз ставалися у протоках.