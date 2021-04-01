AstraZeneca виправдали: вчені не знайшли фактів зв'язку тромбозу та вакцинації [ Редактировать ]
Випадки тромбозу в пацієнтів не пов'язані з вакциною AstraZeneca. У науковому комітеті Європейського агентства з лікарських засобів не змінили своєї думки. Фахівці залучили зовнішніх експертів, щоб розслідувати рідкісні випадки ускладнення кровообігу.
Ризик - один на 100 тисяч людей, молодших за 60 років. І поки що немає доказів, що тромбоз пов'язаний саме із препаратом. Невідомі і конкретні чинники, які можуть спричинити побічну реакцію.
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