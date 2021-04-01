В Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей. Видео и фото покупки Елена Прокудрина опубликовала в Facebook.

"Друзья, это просто жесть! Я не собираюсь молчать! Купила вчера колбасу "Гармаш", сорт "Итальянска". Палка стоит почти 300 гривен. Дома, когда начала резать, то просто офи*ела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого!!! Там тупо черви внутри, длиной с половину пальца", - написала Елена.

В какой именно торговой точке она купила данную колбасу женщина не уточнила.

Напомним, ранее диетологи рассказали о вреде картофеля для здоровья, поскольку он может нанести вред здоровью. Также не следует есть отварной овощ вместе с кожурой.

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