А в Україні посеред білого дня убили підлітка. 16-річного хлопця у Павлограді на Дніпропетровщині зарізали просто на очах у друзів. Сталося це, коли підлітки проходили біля покинутої будівлі. До дівчат із їхньої компанії став чіплятися п'яний чоловік.

А коли юнак за них заступився отримав удар ножем у груди. Нападник намагався втекти, але інший хлопець звернувся до патрульних поблизу, і ті швидко затримали убивцю. Ніж був усе ще в нього. Його вилучили, як доказ.