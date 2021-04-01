На Дніпропетровщині п'яний чоловік убив підлітка [ Редактировать ]
А в Україні посеред білого дня убили підлітка. 16-річного хлопця у Павлограді на Дніпропетровщині зарізали просто на очах у друзів. Сталося це, коли підлітки проходили біля покинутої будівлі. До дівчат із їхньої компанії став чіплятися п'яний чоловік.
А коли юнак за них заступився отримав удар ножем у груди. Нападник намагався втекти, але інший хлопець звернувся до патрульних поблизу, і ті швидко затримали убивцю. Ніж був усе ще в нього. Його вилучили, як доказ.
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