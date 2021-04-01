Група "Рейтинг" оприлюднила результати опитувань про довіру до влади [ Редактировать ]
Соціологія політичних вподобань. Група "Рейтинг" оприлюднила результати дослідження рівня довіри українців до політиків. За його результатами - Президенту України, Володимиру Зеленському довіряють 46 відсотків опитаних.
Друга позиція у столичного міського голови. Показник довіри Віталія Кличка - 33 відсотки. З різницею в один відсоток, трійку лідерів замикає експрем'єр, Володимир Гройсман.
по теме
В четверг, 1 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что 20 погибших и 57 раненых с начала года – цена отстаивания независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление
В пятницу, 26 марта, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление
В пятницу, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки"
Якби вибори Президента відбувалися вже цього тижня. Українська соціологічна група порахувала шанси українських політиків. У кого вони найвищі - подивімося