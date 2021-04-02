Ковідні лікарні почали зачиняти в Ізраїлі. Причина проста - немає хворих на коронавірус. За даними тамтешнього Міністерства охорони здоров'я, натепер у всіх закладах країни - менше чотирьохсот пацієнтів.

Хоча наприкінці січня їх було більше тисячі. Покращення ситуації пов'язують із вакцинацією. Більшість населення вже отримала й другу дозу препарату проти вірусу.

І в країні тепер планують робити щеплення для дітей віком від 12 до 15 років.