Ізраїль зачинає ковід-лікарні [ Редактировать ]
Ковідні лікарні почали зачиняти в Ізраїлі. Причина проста - немає хворих на коронавірус. За даними тамтешнього Міністерства охорони здоров'я, натепер у всіх закладах країни - менше чотирьохсот пацієнтів.
Хоча наприкінці січня їх було більше тисячі. Покращення ситуації пов'язують із вакцинацією. Більшість населення вже отримала й другу дозу препарату проти вірусу.
І в країні тепер планують робити щеплення для дітей віком від 12 до 15 років.
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Ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковіду планують закупити в Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання Уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити переважну кількість дорослого населення країни
Ізраїль, імовірно, стане першою країною, яка повністю перемогла епідемію коронавірусу. Імунізація населення вже завершується, запаси вакцини такі, що можна щепити кожного жителя двічі.
Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії "Астразенека", щоб щепити власне населення. Також у країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією
У компанії переконують, так вдасться запобігти післяковідним ускладненням. Pfizer також працює над ще одним препаратом, призначеним для пацієнтів з коронавірусом. Його вводитимуть внутрішньовенно