У зоопарку Лондона роздали великодні подарунки [ Редактировать ]
Традиційне полювання на великодні яйця відбулося в зоопарку Лондона. Для тамтешніх тварин робітники організували таку забаву. На гілки та огорожі повісили фігурки писанок. У деяких із них заховали смаколики.
Мавпи та сурикати намагалися якнайшвидше дістати їжу. Та повихвалятися подарунками тваринам не було перед ким.
Зоопарки у Великій Британії зачинені для відвідувачів через пандемію. Хоча уряд планує відчинити звіринці з 12 квітня.
по теме
Німці готуються до Великодніх свят. Уже цієї неділі християни західного обряду смакуватимуть паски та розмальовуватимуть писанки
Ангела Меркель несподівано передумала посилювати карантинні обмеження на свята. Опозиціонери назвали дії уряду непрофесійними і хаотичними
Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до 18 квітня і запровадила додаткові обмеження на великодні свята. Ці карантинні заходи вже назвали найсуворішими за весь час епідемії
День слона відзначили в Таїланді. Для місцевих вухаті велетні - національна гордість і символ країни. Святкування на їхню честь влаштували в стародавньому місті Аюттхая
Таке рішення хочуть ухвалити, щоб побороти новий спалах коронавірусу і не допустити зростання кількості ушпиталень