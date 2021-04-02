Традиційне полювання на великодні яйця відбулося в зоопарку Лондона. Для тамтешніх тварин робітники організували таку забаву. На гілки та огорожі повісили фігурки писанок. У деяких із них заховали смаколики.

Мавпи та сурикати намагалися якнайшвидше дістати їжу. Та повихвалятися подарунками тваринам не було перед ким.

Зоопарки у Великій Британії зачинені для відвідувачів через пандемію. Хоча уряд планує відчинити звіринці з 12 квітня.