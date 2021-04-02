Чиновники Держгеокадастру розкрадали землю [ Редактировать ]
СБУ викрила масштабне розкрадання землі посадовцями Держгеокадастру. Чиновники вивели з держвласності понад 700 тисяч гектарів.
За даними слідства, посадовці під "прикриттям" центрального керівництва оформили понад дві з половиною тисячі земельних ділянок двічі і більше разів за одним цільовим призначенням на одну особу.
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