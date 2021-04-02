400 тисяч перепусток на майже три мільйони жителів. Столиця готується до локдауну. Уже з понеділка школи і дитсадки - на замку, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками.

Хто їх отримає? І чи допоможуть такі обмеження полегшити боротьбу з коронавірусом, та які альтернативні способи пересування містом шукають кияни? Розкаже Ксенія Барвіненко

Карантинне дежавю. Уперше транспорт у столиці зупинили трохи більше ніж рік тому. 23 березня 2020 в життя українців увійшов термін "спецперепустки для проїзду". І знову історія повторюється.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові.

Усього видадуть близько чотирьохсот тисяч перепусток на майже три мільйони жителів столиці.

От дитина сказала, ну ми і влипли, ні в МакДональдз не зайдеш, бельгійські вафлі не поїси блін, іди в парк і горобцям дулі давай.

Мабуть, це правильно, якщо закривати, то закривати.

Двоякое чувство, с одной стороны мы понимаем что по статистике такие цифры, что пора было это сделать и давно, а с другой надо езидть и многим работодатели говорят, чтоб добирались любыми способами в офис, не все переводят людей на удаленную работу.

Плохо, а чому? Потому что невозможно ездить на работу. Вы остаетесь дома никто не оплачивает вам отпуск, вы остаетесь без денег.

А в соцмережах тим часом шукають альтернативні способи пересування.

"Куплю перепустку, дорого.", "Можна спробувати просто валізу служби доставки одягнути...", "На оlх продавали минулого разу...".

Або ж шукають попутників. Утім місця швидко розбирають.

Із 5 квітня можу за вказаним маршрутом брати одну людину. Оновлення, місце зайняте.

Та попри суспільне обурення рішенням влади, лікарі стверджують: жорсткі обмеження допоможуть протистояти епідемії.

Наталія Виноград, епідеміолог:

Це єдиний шлях, який ми можемо стати ним іти, як ідуть всі держави на планеті, це не є вибір хочу не хочу, це ми мусимо заради збереження людського життя, оскільки інших сьогодні механізмів впливу не існує.

А якщо епідемія посилюватиметься у столиці можуть запровадити комендантську годину. Про це заявив голова Київської Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, таке можливо, якщо в лікарнях не залишиться місць для пацієнтів із COVID-19. Утім наразі для цього передумов немає.