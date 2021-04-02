Локдаун у Києві: чи допоможуть обмеження ситуації з COVID-19? [ Редактировать ]
400 тисяч перепусток на майже три мільйони жителів. Столиця готується до локдауну. Уже з понеділка школи і дитсадки - на замку, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками.
Хто їх отримає? І чи допоможуть такі обмеження полегшити боротьбу з коронавірусом, та які альтернативні способи пересування містом шукають кияни? Розкаже Ксенія Барвіненко
Карантинне дежавю. Уперше транспорт у столиці зупинили трохи більше ніж рік тому. 23 березня 2020 в життя українців увійшов термін "спецперепустки для проїзду". І знову історія повторюється.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки. Такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові.
Усього видадуть близько чотирьохсот тисяч перепусток на майже три мільйони жителів столиці.
От дитина сказала, ну ми і влипли, ні в МакДональдз не зайдеш, бельгійські вафлі не поїси блін, іди в парк і горобцям дулі давай.
Мабуть, це правильно, якщо закривати, то закривати.
Двоякое чувство, с одной стороны мы понимаем что по статистике такие цифры, что пора было это сделать и давно, а с другой надо езидть и многим работодатели говорят, чтоб добирались любыми способами в офис, не все переводят людей на удаленную работу.
Плохо, а чому? Потому что невозможно ездить на работу. Вы остаетесь дома никто не оплачивает вам отпуск, вы остаетесь без денег.
А в соцмережах тим часом шукають альтернативні способи пересування.
"Куплю перепустку, дорого.", "Можна спробувати просто валізу служби доставки одягнути...", "На оlх продавали минулого разу...".
Або ж шукають попутників. Утім місця швидко розбирають.
Із 5 квітня можу за вказаним маршрутом брати одну людину. Оновлення, місце зайняте.
Та попри суспільне обурення рішенням влади, лікарі стверджують: жорсткі обмеження допоможуть протистояти епідемії.
Наталія Виноград, епідеміолог:
Це єдиний шлях, який ми можемо стати ним іти, як ідуть всі держави на планеті, це не є вибір хочу не хочу, це ми мусимо заради збереження людського життя, оскільки інших сьогодні механізмів впливу не існує.
А якщо епідемія посилюватиметься у столиці можуть запровадити комендантську годину. Про це заявив голова Київської Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, таке можливо, якщо в лікарнях не залишиться місць для пацієнтів із COVID-19. Утім наразі для цього передумов немає.
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