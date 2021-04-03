Участие США в нормандском формате вполне возможно и приемлемо. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

По его словам, Соединенные Штаты могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", - сказал Резников.

Он напомнил, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США - гарант Будапештского меморандума.

"США имеют как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - отметил Резников.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.

Также мы писали о том, что Мендель и Песков прокомментировали отсутствие Зеленского на переговорах лидеров "нормандской четверки".

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