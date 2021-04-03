Освіта онлайн може бути цікавою! І довести це взялися викладачі "Української школи онлайн". Ця платформа запропонувала школам сучасний і легкий підхід у навчанні дітей по той бік екрану.

Моя колега Олена Логінова була настільки вражена від проекту, що сама захотіла повторно пройти шкільну програму. А от чому? Дивіться далі.

Увімкнені прожектори і камери, гример завершує макіяж. Ще кілька хвилин і здається - наче розпочнуть знімати телевізійне шоу! Але насправді перед нами викладачка української мови Наталія. І готується вона до зйомок онлайн уроку для українських школярів. Цього разу розповідатиме про числівники.

Наталія Вуйтік, викладачка української мови:

Ми беремо фрагменти з книжок з фільмів і от таким сторітелінгом я заводжу дитину в тему потім вибираю з історії якісь потрібні слова і на прикладі цих слів розповідаю правила за якими ми їх будемо писати.

Максимально зацікавити і втримати увагу учнів - головне завдання онлайн уроків. Тому кожен з них триває не більше семи хвилин, щоб діти не встигли втомитися. Аби відзняти один такий відеоурок йде купа часу вчитель готується, підбирає матеріал, а потім команда редакторів, операторів втілює задум у кадрі.

Ксенія Бершадська, проєкт менеджер "Всеукраїнської школи онлайн":

Одною із задач проджект-менеджера - слідкувати за якістю уроку і давати якісь підказки на монтажі чи при складанні суфлеру. Ми допомагаємо вчителям, експертам і методистам, щоб уроки були найвищої якості.

Такі відеоуроки ініціатива держави. Назва проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Заняття аналогічні шкільній програмі і розраховані на учнів 5-11 класів. А проводять уроки вчителі з усієї України.

Анна Сидорук, керівниця проєкту "Всеукраїнська школа онлайн":

Кожна дитина, що має гаджет з виходом в інтернет може навчатися безкоштовно 24 на 7 на нашій платформі. Наприклад коли школи закривають на карантин відповідно вчителі в якості домашнього завдання можуть задати учням переглянути відеоурок зі Всеукраїнської школи онлайн.

В програмі 18 предметів. Все що треба мати - ноутбук та інтернет. Заходимо на сайт Української школи онлайн, авторизуємося і все. Можна обрати будь-який онлайн урок! Географію, математику. А потім знання ще й можна перевірити - пройшовши відповідний тест.

Владислав Кононенко, викладач математики:

Дуже цікаво насправді і дуже корисно особливо в порівнянні з іншими відео п'яти хвилинний формат я сам передивляюся уроки і не помічаю наскільки багато я встигаю подивитись. Доволі все стисло все по справі. І я в захоплені від цього проекту.

А це вже звичайна кімната в квартирі. Для Каті на період карантину вона стала шкільною аудиторією. Дівчинка вчиться в сьомому класі. І хоч, сумує за однокласниками, запевняє, до дистанційки - вже звикла.

На дистанционке легче потому что на перемене можно сходить что-то скушать или там попить, а в школе может задержать или что-то еще

Як дається шкільна програма - Катя показує на прикладі улюбленого предмету, англійської мови.

Катерина Ляшко, учениця 7-го класу:

Очень интересно, я сначала смотрю видео могу пересмотреть его несколько раз, чтобы запомнить, а потом сразу перехожу к делу ну вот к заданиям. Задания у меня получаются по-моему хорошо.

Процес дистанційного навчання Каті контролює її мама - Наталя.

Наталя Ляшко, мати школярки:

Я можу просто підслухати як відбувається урок. Тобто я прибираю десь поруч чи готую і чую про що говорить вчитель і мені потім набагато легше поставити дітям запитання і перевірити чи вони засвоїли урок чи ні.

Та якби там не було, дистанційний аналог, не замінить живих шкільних уроків. Контактів з вчителем та однолітками. І поки пандемія диктує свої умови - це найкращий варіант освітнього процесу. На рахунку Всеукраїнської школи онлайн понад 1300 уроків. І незабаром розробники планують запустити ще й мобільний додаток.