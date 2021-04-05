Київ поринув у жорсткий локдаун [ Редактировать ]
Відсьогодні всі навчальні заклади Києва зачинені, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками. Їх випустили близько 400 тисяч. Перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.
Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого карантину. Нинішні обмеження запровадили до 16 квітня.
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Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу. Або, кому можливо, надати відпустки
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