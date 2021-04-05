В транспорт пускатимуть лише за спецперепустками

Відсьогодні всі навчальні заклади Києва зачинені, а в транспорт пускатимуть лише за спецперепустками. Їх випустили близько 400 тисяч. Перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури.

Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого карантину. Нинішні обмеження запровадили до 16 квітня.