Повторные заболевания коронавирусом чаще всего вызываются изменением генотипа вируса и особенностью иммунной системы человека. В группе риска рецидива находятся медики. Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий эпидемиологическим отделением Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого Наталья Виноград.

Эпидемиолог отметила, что повторные случаи заболевания коронавирусом ученые связывают не только с мутацией вируса, но и особенностями иммунной системы человека. По ее словам, вначале пандемии ученые считали коллективный иммунитет защитой от инфекции. Однако, после выявления повторных случаев заражения, которые возникли очень быстро. Кроме того, к рецидивам приводит так называемый "длинный ковид" или "постковидный синдром".

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Профессор подчеркнула, что повторные заболевания COVID-19 могут возникать из-за изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, который находится в зоне риска заражения.

"Во многом это связано с некоторыми нарушениями неспецифической ланки иммунной системы, так называемой первой линии защиты", - пояснила ученая.

По ее словам, чаще всего повторяющиеся случаи заболевания коронавирусом встречаются в профессиональных группах риска.

"Особенно это касается врачей, потому что дистанцию соблюдать невозможно, а это одна из главных мер предосторожности", - уточнила она.

Виноград напомнила, что оптимальный способ защит от заражения коронавирусом - это закрыть "входные ворота" для патогена. "Кроме верхних дыхательных путей это еще и защита глаз, дистанция и периодическое проветривание (помещений, - ред.), особенно в учреждениях здравоохранения", - резюмировала эпидемиолог.

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