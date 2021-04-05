У НАТО вперше в історії опублікували дописи українською мовою [ Редактировать ]
НАТО заговорило українською. Сухопутне командування альянсу вперше в історії опублікувало на своїх сторінках у соцмережах дописи українською мовою.
Повідомлення з'явились у Facebook та Twitter. У них пресслужба сповіщає про те, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування НАТО. Обидва дописи супроводжують відповідні фото з навчань.
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