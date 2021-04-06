В субботу, 3 апреля, на Донбассе пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины. 6апреля боевики отдали его тело украинским военным. Об этом сообщает пресс-служба 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

Военный оружия при себе не имел. В месте исчезновения следов боя не было обнаружено.

Командование части немедленно приняло решение начать поиски военнослужащего, но первоочередные поисковые мероприятия не дали положительного результата. О факте исчезновения военнослужащего сообщили все соответствующие службы.

Что произошло с военным точно не известно.

Рассматриваются версии разные, в том числе: потеря ориентировки и даже похищение. О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия.

Во вторник, 6 апреля, представители боевиков провели процедуру передачи тела погибшего военнослужащего бригаде. В бригаде отметили, что представители российско-оккупационных войск распространяют информацию о том, что военный погиб якобы 4 апреля в результате боевого столкновения у поселка Шумы.

Яркий пример пренебрежения моральными принципами вновь продемонстрировали представители российско-оккупационных войск.

Также сообщается, что тело украинского военного якобы обнаружили саперы на участке минного поля.

Как сообщали "Подробности", 5 апреля на Донбассе неподалеку Золотого-4 погибли два бойца 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.