Євросоюз підтримав створення Центру протидії дезінформації в Україні [ Редактировать ]
Про боротьбу на іншому фронті - інформаційному. Посли Великої сімки та ЄС підтримали створення Центру протидії дезінформації. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Він представив очільницю Центру - Поліну Лисенко. Основне завдання нової структури: протидія поширенню фейків у медіа та в Інтернеті. Втім, центр не зможе карати або застосовувати санкції - лише вносити подання на розгляд РНБО.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:
На жаль, Україна стала дійсно полігоном та центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не лише подій на Донбасі та в окупованому Криму, Хочемо, щоб наша протидія та профілактика захищала не тільки нас, а й наших партнерів. Думаю, що в кожної країни є свій сумний досвід дезінформації.
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