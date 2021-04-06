Про боротьбу на іншому фронті - інформаційному. Посли Великої сімки та ЄС підтримали створення Центру протидії дезінформації. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Він представив очільницю Центру - Поліну Лисенко. Основне завдання нової структури: протидія поширенню фейків у медіа та в Інтернеті. Втім, центр не зможе карати або застосовувати санкції - лише вносити подання на розгляд РНБО.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України: