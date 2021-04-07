Окупанти знеструмили насосну станцію Південно-Донбаського водопроводу [ Редактировать ]
Через обстріли окупантів без води залишились понад 50 населених пунктів на Донеччині. Бойовики знеструмили насосну станцію Південно-Донбаського водопроводу, що у "сірій зоні" біля Авдіївки.
Працівники встигли сховатись у бомбосховище, потерпілих немає, - повідомив голова Донецької ВЦА Павло Кириленко.
Розпочати ремонт фахівці зможуть лише після гарантій ОБСЄ про дотримання тиші.
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