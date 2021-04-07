Британія послаблює карантинні обмеження [ Редактировать ]
У Великій Британії оголосили про другий рівень послаблення карантину. Вперше за рік до відкриття готуються магазини, кафе, салони краси та розважальні заклади. Яка ситуація з коронавірусом в країні?
У Великій Британії коронавірус поволі відступає. Побоювання скептиків щодо зростання захворюваності через відновлення навчання в школах та університетах не справдилися. Статистика свідчить про стабільний спад епідемії. Якщо на піку в січні фіксували 1300 смертей від Ковіду на день, то сьогодні майже втридцятеро менше. В уряді кажуть, це стало можливим завдяки тривалому локдауну та масштабній вакцинації.
Кріс Вітті, головний медичний радник уряду Великої Британії:
Ми побачили стрімке зменшення симптоматичних захворювань серед людей, які отримали першу дозу вакцини. Показник тримається на рівні шістдесяти відсотків. І на 80 відсотків зменшилася кількість людей, які після імунізації потрапили до лікарні з важким перебігом хвороби. З цього ми робимо два висновки: ці сироватки високоефективні, але не на 100 відсотків, тому надзвичайно важливо отримати другу дозу вакцини. Це гарантує більший захист і на триваліший період.
Епідемічна ситуація в країні дозволяє й далі послаблювати карантинні обмеження. Наступні на черзі магазини, спортзали, перукарні та зоопарки. Кафе, паби та ресторани зможуть приймати відвідувачів, якщо мають столики на терасах.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
У понеділок, 12 квітня я теж піду до пабу і обережно, але впевнено підійматиму пінту пива до своїх губ. Проте нам не можна розслаблятися. Ми бачимо, як чергова хвиля хвороби уразила інші країни і як розвиваються події там.
Наступний крок - повернути глядачів до кінотеатрів, концертних залів та на стадіони. І задля цього в країні проведуть кілька тестових заходів. Зокрема, наступного тижня на футбольний фінал кубку Англії допустять 20 тисяч вболівальників. Це чверть від заповнюваності стадіону Вемблі.
А у Ліверпулі влаштують комедійний вечір. Глядачів тестуватимуть на коронавірус до початку шоу та через 5 днів після нього.
Остаточно повернутися до звичного життя в країні сподіваються наприкінці червня.
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