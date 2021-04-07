У дитячій лікарні Дніпра відкрили ковід-центр [ Редактировать ]
В Україні збільшується кількість випадків захворюваності на коронавірус серед дітей. І все частіше такі пацієнти потрапляють з ускладненнями до лікарень. У Дніпрі довелося відкрити ковід-центр на базі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. За перші дні роботи половина відділення вже заповнено хворими.... з'ясовувала наша Олена Мендалюк.
Три тижні одинадцятирічний Дмитро бореться з Ковідом. Хлопець згадує: недуга застала його зненацька - однієї миті стало важко дихати.
Дмитро, пацієнт Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Задихався, два шага пройшов і вже задихався.
До лікарні він потрапив із двостороннім запаленням легень. Весь час поруч була мама Олена. Жінка розповідає, спершу лікувалися амбулаторно, а коли стало гірше, Дмитра ушпиталили до шостої міської лікарні. І вже там поставили діагноз ковід, ураження легень - 50 відсотків.
Олена, мати пацієнта:
Ходили к семейному врачу, он сказал, что просто простуда. Он сказал, что ОРЗ, написал там дышать, сироп от кашля и все, а мы потом сами поехали. Очень много жидкости было. В первом было сразу два литра жидкости, откачали, в левом 800 грам. И здесь уже вот литр опять, второй раз пробивали правое.
Дедалі частіше з ускладненнями від коронавірусу до лікарень потрапляють діти. Тому в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий ковід-центр. Він розрахований на 10 пацієнтів. За кілька днів роботи відділення вже заповнене наполовину. Почастішали й випадки складного перебігу хвороби в дітей.
Олексій Власов, генеральний директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Как правило не всегда на первичном уровне могут правильно сопоставить все данные лабораторные и клинические и выставить тот диагноз, которые нужно. И только когда дети поступают к нам, последние дети которые поступали к нам, они поступали в достаточно тяжелом состоянии. Но особенности детского возраста в том, что вовремя начатое правильная терапия приносит очень хороший результат. В течении недели-двух эти дети полностью восстанавливаются.
Із чим пов'язаний різкий сплеск захворюваності серед неповнолітніх - медики мають припущення.
Ігор Майденко, завідувач ковідного відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:
Вирусы мутируют, есть новые штаммы, которые уже определены. Поэтому может быть один из факторов является новый штамм.
У медзакладі кажуть: якщо так буде й далі - готові розширити відділення до п'ятдесяти ліжок.
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