В Україні збільшується кількість випадків захворюваності на коронавірус серед дітей. І все частіше такі пацієнти потрапляють з ускладненнями до лікарень. У Дніпрі довелося відкрити ковід-центр на базі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. За перші дні роботи половина відділення вже заповнено хворими.... з'ясовувала наша Олена Мендалюк.

Три тижні одинадцятирічний Дмитро бореться з Ковідом. Хлопець згадує: недуга застала його зненацька - однієї миті стало важко дихати.

Дмитро, пацієнт Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Задихався, два шага пройшов і вже задихався.

До лікарні він потрапив із двостороннім запаленням легень. Весь час поруч була мама Олена. Жінка розповідає, спершу лікувалися амбулаторно, а коли стало гірше, Дмитра ушпиталили до шостої міської лікарні. І вже там поставили діагноз ковід, ураження легень - 50 відсотків.

Олена, мати пацієнта:

Ходили к семейному врачу, он сказал, что просто простуда. Он сказал, что ОРЗ, написал там дышать, сироп от кашля и все, а мы потом сами поехали. Очень много жидкости было. В первом было сразу два литра жидкости, откачали, в левом 800 грам. И здесь уже вот литр опять, второй раз пробивали правое.

Дедалі частіше з ускладненнями від коронавірусу до лікарень потрапляють діти. Тому в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий ковід-центр. Він розрахований на 10 пацієнтів. За кілька днів роботи відділення вже заповнене наполовину. Почастішали й випадки складного перебігу хвороби в дітей.

Олексій Власов, генеральний директор Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Как правило не всегда на первичном уровне могут правильно сопоставить все данные лабораторные и клинические и выставить тот диагноз, которые нужно. И только когда дети поступают к нам, последние дети которые поступали к нам, они поступали в достаточно тяжелом состоянии. Но особенности детского возраста в том, что вовремя начатое правильная терапия приносит очень хороший результат. В течении недели-двух эти дети полностью восстанавливаются.

Із чим пов'язаний різкий сплеск захворюваності серед неповнолітніх - медики мають припущення.

Ігор Майденко, завідувач ковідного відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні:

Вирусы мутируют, есть новые штаммы, которые уже определены. Поэтому может быть один из факторов является новый штамм.

У медзакладі кажуть: якщо так буде й далі - готові розширити відділення до п'ятдесяти ліжок.