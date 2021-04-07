Словаччина заборонила використання "Спутник V" [ Редактировать ]
Російський "Спутнік" заборонили використовувати у Словаччині. Інституту з контролю за лікарськими засобами забракло інформації, щоб рекомендувати цей препарат.
Крім того, там виявили, що закуплена попереднім урядом вакцина не ідентична тій, яку схвалив науковий журнал "The Lancet".
Нагадаю, саме через таємно придбану партію російського препарату в Словаччині виникла політична криза: прем'єр пішов у відставку, повністю змінили уряд. Міністерство охорони здоров'я звернулося до ще однієї лабораторії, аби перевірити цю вакцину.
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