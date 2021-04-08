Правительство Государства Израиль утвердило новые правила, согласно которым каждый иностранец обязан будет предъявить действующий отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины.

Новые меры вступили в силу с 7 апреля 2021 года. Согласно им, желающие въехать на территорию Израиля, должны заранее подать заявку на въезд в израильской дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Отмечается, что среди нововведений также присутствуют:

Отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль;

Дополнительный ПЦР-тест - требование, которое распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации от ковида или документ о выздоровлении от заболевания;

Действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19;

Декларация, заполненная не более чем за сутки до рейса с указанием информации о месте самоизоляции в стране;

Самоизоляция для всех международных пассажиров в определенном государством пребывания помещении (мотель), продолжительностью 14 дней или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста).

При этом, в случае наличия справки о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, иностранцы не будут подвергаться мерам самоизоляции.

Читайте также, в Израиле начали закрывать отделения по лечению коронавирусной инфекции в медицинских центрах во всех уголках страны из-за того, что в стране практически не наблюдается новых заболевших COVID-19. Всего в больницах страны проходят лечение от коронавируса менее 400 граждан.

Кроме того, в Израиле обнаружили новый уникальный штамм коронавируса. Основное отличие от других штаммов COVID-19 тем, что в нем присутствует неизвестная ранее мутация в ключевом белке оболочки.

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