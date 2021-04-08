Поліція Канади провели рейди серед імпортерів цуценят [ Редактировать ]
Канадська поліція провела серію рейдів серед імпортерів цуценят. Під підозрою щонайменше шість компаній. Щенят продавали онлайн - від трьох до шести тисяч доларів. Завозили зі Східної Європи - переважно з України та Польщі.
Згодом з'ясовувалося, що тварини хворі. Припускають, що собачат розводили у невідповідних умовах та фальсифікували сертифікати про стан здоров'я. Розслідування розпочали торік - після того, як під час рейсу з Києва загинуло 38 цуценят.
по теме
Для іпотерапії відібрали найдобріших і найспокійніших коней - проводить сеанси ціла команда офіцерів місцевого відділку
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу
Житель Чехії майже 30 років зберігав у себе на подвір'ї танк і самохідну артилерійську установку. Про це стало відомо під час так званої збройної амністії. Техніка небоєздатна, а танк до всього ще пофарбований в рожевий колір
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі 300 доларів штрафу
Напередодні світові мас-медіа цитували очільника відділу вакцинації цього регулятора Марко Кавалері, який в інтерв'ю італійській газеті заявив про очевидний зв'язок між препаратом і тромбозом, проте досі не було відомо, як саме це відбувається