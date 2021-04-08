Канадська поліція провела серію рейдів серед імпортерів цуценят. Під підозрою щонайменше шість компаній. Щенят продавали онлайн - від трьох до шести тисяч доларів. Завозили зі Східної Європи - переважно з України та Польщі.

Згодом з'ясовувалося, що тварини хворі. Припускають, що собачат розводили у невідповідних умовах та фальсифікували сертифікати про стан здоров'я. Розслідування розпочали торік - після того, як під час рейсу з Києва загинуло 38 цуценят.