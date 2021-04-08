У Вірменії звинуватили владу у приховуванні кількості загиблих у Карабасі [ Редактировать ]
У Вірменії відбувся жіночий антиурядовий протест. Активістки намагалися прорватися до будівлі держустанови. Вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
А також повернення всіх полонених, захоплених під час карабаського конфлікту. Протестувальниці впевнені, що влада приховує правдиву інформацію про воєнні втрати.
Поліція почала масово затримувати активісток, у відповідь - жінки обкидали будівлю уряду яйцями.
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