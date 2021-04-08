Як не допустити ескалації конфлікту на Донбасі? - дивіться на НТН [ Редактировать ]
Яким має бути політично-дипломатичний маневр, аби не допустити ескалації конфлікту на Донбасі? І знову повернутися назад до перемир'я? На що сподіватися людям у прифронтовій зоні? Що роблять і що мають робити політики?
Уже цієї п'ятниці на телеканалі НТН стартує політичне ток-шоу "Мир чи війна", де шукатимуть відповіді на запитання, які хвилюють кожного з нас. Тож - п'ятниця, 21.30. Не пропустіть!
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