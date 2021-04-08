Коронавірус у Києві: як борються з COVID-19 у столиці? [ Редактировать ]
Отже. Повторюсь, у лідерах за кількістю хворих столиця. Бо якщо подивитися на статистику, то виходить, що кожен десятий інфікований українець - киянин. Медики виснажені, лікарні переповнені.
Тож для ковідних хворих у Києві розгортатимуть ліжка в пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері. Подробиці - в Олени Логінової.
Чергова карета швидкої під'їжджає до лікарні. За дверима з попередженням про біологічну небезпеку на пацієнта з ковідом чекають медики. Для хворих на коронавірус тут облаштували 320 ліжок, але і їх не вистачає. Лікарі вкрай виснажені, та пацієнтів стає дедалі більше.
Петро Іващенко, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №3:
Третя хвиля прогресує, якщо хтось думає, що ковід його мине це не так. І ті люди, які не хочуть щеплюватися, які думають, що його не існує я хотів би вони побували в нашій лікарні і побачили наших пацієнтів. Ми навіть змушені використовувати приставні ліжка в критичних ситуаціях використовувати коридори.
Захисні костюми, маски та щитки - спецодяг, у якому медикам доводиться працювати годинами. Пацієнти часто - тяжкі. Кожному треба приділити увагу. Щодня, ризикуючи власним життям, лікарі рятують хворих. А пацієнти, які на собі відчули, що таке COVID-19, застерігають інших.
А у нас люди такие, понимаете? Все-равно вон и в парках и гуляют, с детьми целыми толпами.
Пока петух не клюне мужик не перехреститься. Дуже тяжко, у мене двосторонєє воспалєниє легких, жидкость в легких.
Медична система вже працює з надривом, каже мер столиці Віталій Кличко, який відвідав цю лікарню. У такій ситуації шукають додаткові місця для хворих в інших закладах.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Ситуація в Києві дуже складна. У нас є підготовлені вільні місця в пологових будинках і є в дитячих лікарнях, а більшість інших медзакладів, що приймають хворих на коронавірус заповнені. Приймати пацієнтів з COVID-19 готуються зокрема і в протитуберкульозному диспансері. Там сьогодні ремонтують систему подачі кисню, облаштовують ліжка і вже набирають фахівців як і лікуватимуть хворих на коронавірус.
Київський міський голова звернувся до уряду й МОЗ надати доступ до лікування хворих на COVID-19 киян ще й у відомчих лікарнях столиці.
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