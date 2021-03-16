Принца Филиппа выписали из больницы [ Редактировать ]
Супруга королевы Британии принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце. Он сегодня вернулся к супруге в Виндзорский замок.
Сегодня журналисты британских СМИ заметили, как принца Филиппа вывезли из больницы Edward VII King в Лондоне, где он находился после операции на сердце. Позже автомобиль с 99-летним принцем прибыл в Виндзор.
"Принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после лечение от инфекции и успешного лечения ранее существовавшего состояния", - рассказал агентству представитель Букингемского дворца.
Собеседник The Sun в Букингемском дворце добавил, что супруг королевы вернулся из больницы в "хорошем настроении".
Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что до разрыва с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. Представители герцога и герцогини назвали эти обвинения ложью.
В настоящее время принц Гарри и Меган Маркл живут в купленном ими доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи. 14 февраля они объявили о том, что ожидают второго ребенка - девочку.
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