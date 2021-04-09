Также там разрешат совершение посадки и высадки пассажиров на станциях/ фото: Mart

"Укрзализныця" возобновит продажу проездных документов и движение поездов на территории Ивано-Франковской области. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, также разрешат совершение посадки и высадки пассажиров на станциях поездов на территории региона.

Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни.

Отмечается, что в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Ранее мы писали, что, в Ивано-Франковске улучшилась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Ивано-Франковская область может выйти из "красной" зоны, если сохранится положительная динамика по количеству госпитализаций.

Кроме того, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может пересмотреть зоны карантина в Украине. Будет рассматриваться отнесение Харьковской области в "красную зону", где действуют максимальные карантинные меры.

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