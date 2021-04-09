В Санкт-Петербурге и Баку стадионы будут открыты только для 50% зрителей/ фото: igromania.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА заявил, что матчи Евро-2020 могут перенести из 4 городов. Однако окончательное решение будет принято 19 апреля.

Готовность проводить матчи Евро-2020 со зрителями подтвердили 8 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург. При этом Ассоциация сейчас ожидает получение дополнительной информации от Бильбао, Мюнхена, Дублина и Рима.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге и Баку стадионы будут открыты только для 50% зрителей. Также в столице Нидерландов и Румынии, а также в городах Глазго и Копенгагене спортивные арены будут заполнены только от 25% до 33%. К тому же Лондон откроет места на стадионе для 25% фанатов футбола.

Читайте также, матчи сборной Украины по футболу на групповом этапе Евро-2020, который будет проходить в столице Румынии Бухаресте, организуют с болельщиками на трибунах. Румыния разрешила зрителям присутствовать на футбольных поединках в расчете на заполненность Национального стадиона на 25%.

Кроме того, UEFA не будет менять места проведения Евро-2020. Британская Daily Mail со ссылкой на источники в Футбольной ассоциации Англии и UEFA сообщила, что все матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Великобритании.

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