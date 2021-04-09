Поліція Норвегії оштрафувала прем'єр-міністра за порушення карантину [ Редактировать ]
Норвезька поліція оштрафувала прем'єр-міністра Ерну Солберг на 2 тисячі євро (20 000 норвезьких крон) за порушення карантину.
Нещодавно урядовиця відзначила 60-річний ювілей разом з родиною в ресторані на гірському курорті. На святі були 13 членів сім'ї, у той час, як у країні заборонено збиратися разом більше як по десять осіб.
Прем'єрка вже вибачилася за порушення карантину, та водночас зазначила, що всі сиділи за окремими столами та дотримувалися соціальної дистанції.
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