Норвезька поліція оштрафувала прем'єр-міністра Ерну Солберг на 2 тисячі євро (20 000 норвезьких крон) за порушення карантину.

Нещодавно урядовиця відзначила 60-річний ювілей разом з родиною в ресторані на гірському курорті. На святі були 13 членів сім'ї, у той час, як у країні заборонено збиратися разом більше як по десять осіб.

Прем'єрка вже вибачилася за порушення карантину, та водночас зазначила, що всі сиділи за окремими столами та дотримувалися соціальної дистанції.