"Это шантаж": "слуга народа" резко высказался о действиях России [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 9 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура резко высказался о действиях России на Донбассе.
Так, по его словам, то, что сейчас происходит - это шантаж Россией всего мирового сообщества.
Они хотят, чтобы задрожали коленки, чтобы так страшно стало, и они тогда, диктуя свои условия, добились бы этого, чтобы мы пошли на какие-то компромиссы, которыми на самом деле таковыми не являются.
Также он отметил, что Минские соглашения нужно выполнять. Но они не являются догмой. Сначала - безопасность, сначала - границы под контроль, потом только выборы.
"Мне кажется, что Россия сейчас создает видимость, как говорят "брязканье оружием" на границе с Украиной, потому что видит, что Украина сейчас продвигается в вопросе мира. Но, следующим вопросом будет возврат Крыма, Россия делает все для того, чтобы сорвать этот процесс", - подчеркнул депутат.
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