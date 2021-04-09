"Ми йдемо найгіршим сценарієм", - медик про ситуацію з коронавірусом [ Редактировать ]
У п'ятницю, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" начальник управління "Держспожівслужби" міста Києва Олег Рубан розповів про ситуацію в місті.
Локдаун - вимушений захід, в України немає іншого вибору. Що стосується інших заходів, які проводяться в інших країнах, - це масовий скрінінг, вакцинація, нажаль, зруйновані попередньою владою і не робиться покращення.
"Сьогодні в місті Київ критична ситуація. Ми йдемо по найгіршому сценарію і сьогодні потрібно розглядати продовження карантинних заходів майже на три тижні", - додав він.
Я підтримую впровадження жорстких карантинних заходів по всій Україні з контрольованою самоізоляцією, яка сьогодні не проводиться. Так, це багатовекторна секторальна робота, і вона повинна розглядатись на рівні РНБО та уряду.
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