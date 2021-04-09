У п'ятницю, 9 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" начальник управління "Держспожівслужби" міста Києва Олег Рубан розповів про ситуацію в місті.

Локдаун - вимушений захід, в України немає іншого вибору. Що стосується інших заходів, які проводяться в інших країнах, - це масовий скрінінг, вакцинація, нажаль, зруйновані попередньою владою і не робиться покращення.

"Сьогодні в місті Київ критична ситуація. Ми йдемо по найгіршому сценарію і сьогодні потрібно розглядати продовження карантинних заходів майже на три тижні", - додав він.