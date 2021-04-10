Стародавній козацький монастир вже відновлюють у Межигір'ї. Святиня вщент була зруйнована за часів радянської влади. Відбудувати її взялася Українська Православна Церква. Утім відроджувати молитовне життя тут почали ще минулого року.

Сьогодні ж, в останню Батьківську суботу Великого посту, там знову провели богослужіння.

Київщина. Урочище Межигір'я. Тут була одна з найвідоміших козацьких обителів - Спасо-Преображенський монастир.

Зруйнована святиня живе в молитвах парафіян Української Православної Церкви. Сьогодні тут вшанували пам'ять спочилих монахів-козаків та ктиторів, тобто, засновників Межигірського монастиря.

Архімандрит Нікон, намісник Межигірського монастиря:

Козацька слава не вмре, не поляже, - так говорять люди, що козацькому роду нема переводу, і навіть якщо духи померлих пішли в давнину і тепер козаки відійшли від нас, але ми їх пам'ятаємо, за них молимося.

Історія Спасо-Преображенського монастиря почалася в першому столітті. У літописах святиню називають Південною Лаврою. Заснували її православні монахи з Греції з благословення першого Київського Митрополита святителя Михаїла. Перший кам'яний храм, який з'явився на території монастиря, називали Білий Спас. Але за часів нашестя хана Батия, будову було зруйновано. Тоді межигірська братія звела новий, але вже дерев'яний, - храм Миколая Чудотворця.

Архімандрит Нікон, намісник Межигірського монастиря:

Були пограбування, але були й пожертви і потихеньку монастир розростався, - як на цьому макеті ми бачимо, була створена перша церква - п'ятикупольна, з опасанням. Вона така цікава - форма, кругом церкви йшов, як веранда, пояс, що кругом церкви можна було хресний хід робити навіть під дощем, зимою, але навіть тоді, коли наприклад було холодно.

Відновити монастир вдалося в 17 столітті старцю Афанасію, який прибув із Афону. Саме в ті часи духовна обитель почала опікуватися запорізьким козацтвом.

Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту афонського спадку в Україні:

Саме в Межигірському монастирі знаходили прихисток запорозькі козаки, розташування монастиря було настільки зручним, воно знаходилось поза межами Києва й тому козаки, збираючись до Києва вони з'їздились саме сюди.

Так, чимало відомих козаків захоронені саме в Межигір'ї. В останнє ж Спасо-Преображенський монастир вщент зруйнувала радянська влада. 2011 року відновити святиню взялася Українська Православна Церква.

В'ячеслав Павлів, голова БФ "Архангела Михаїла":

Очень много сделано, есть полностью воссозданный проект монастыря и мы надеемся, что милостью Божьей Господь приведет тех людей, которые желают возродить эту обитель. Кто-то придет, посадит растение, кто-то молитвочкой, кто-то участием финансовым может поучаствовать в нашей обители.

Завдяки літописам, кресленням та архівним фотографіям відбудувати Спасо-Преображенський монастир цілком можливо.