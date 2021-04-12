Хакери ізраїльтян викликали вибух на заводі в Ірані - ЗМІ [ Редактировать ]
На заводі в Ірані стався потужний вибух і збій в електромережі. Влада заявила про теракт. Об'єкт у місті Натанз один із ключових в ядерній програмі країни.
Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерело у розвідці повідомили, що робота заводу призупинена через кібератаку ізраїльтян.
Прем'єр Беньямін Нетаніягу цієї інформації не спростував, але і не підтвердив. Він заявив, що припинення іранської ядерної програми - одне з головних завдань уряду.
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