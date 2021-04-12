Серед інших тем перемов - ситуація в Ірані та Афганістані

Зокрема і через ситуацію в Україні Ентоні Блінкен цього тижня планує відвідати Брюссель. Про це повідомило агентство "Ройтерс".

Блінкен долучиться до міністра оборони США Ллойда Остіна, який уже почав турне країнами Європи та Близького Сходу. У столиці Бельгії держсекретар відвідає штаб-квартиру НАТО.

Серед інших тем перемов - ситуація в Ірані та Афганістані.