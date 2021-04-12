Держсекретар США обговорить Україну із європейцями [ Редактировать ]
Зокрема і через ситуацію в Україні Ентоні Блінкен цього тижня планує відвідати Брюссель. Про це повідомило агентство "Ройтерс".
Блінкен долучиться до міністра оборони США Ллойда Остіна, який уже почав турне країнами Європи та Близького Сходу. У столиці Бельгії держсекретар відвідає штаб-квартиру НАТО.
Серед інших тем перемов - ситуація в Ірані та Афганістані.
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