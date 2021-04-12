Південноафриканський штам COVID-19 стійкий до вакцини Pfizer. Такі результати оприлюднили фахівці Тель-Авівського університету та мережі медичних установ Клаліт. Науковці зазначають, що це лише дані перших досліджень, для остаточних висновків ще зарано.

Наразі ж експерти взяли аналізи у 150 вакцинованих громадян Ізраїлю. Так, серед щеплених пацієнтів південноафриканський штам виявляли у 8 разів частіше, ніж у тих, хто не вакцинувався взагалі.

Водночас інше дослідження показало, що вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech ефективна на 91% і при цьому захищає від південноафриканського штаму. Експерти припускають, що така різниться в дослідженнях через різні варіанти самого штаму.