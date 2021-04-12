Вакцина Pfizer не діє на південноафриканський штам COVID-19 [ Редактировать ]
Південноафриканський штам COVID-19 стійкий до вакцини Pfizer. Такі результати оприлюднили фахівці Тель-Авівського університету та мережі медичних установ Клаліт. Науковці зазначають, що це лише дані перших досліджень, для остаточних висновків ще зарано.
Наразі ж експерти взяли аналізи у 150 вакцинованих громадян Ізраїлю. Так, серед щеплених пацієнтів південноафриканський штам виявляли у 8 разів частіше, ніж у тих, хто не вакцинувався взагалі.
Водночас інше дослідження показало, що вакцина від коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech ефективна на 91% і при цьому захищає від південноафриканського штаму. Експерти припускають, що така різниться в дослідженнях через різні варіанти самого штаму.
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