Іранська атомна програма: чи перешкоджає Ізраїль отриманню бомби? [ Редактировать ]
Іранська атомна програма паралізована щонайменше на 9 місяців. Стільки знадобиться ядерникам країни, щоб ліквідувати наслідки шкоди від пожежі на заводі в Натанзі, де стояли центрифуги для збагачення урану.
Тегеран знову в усьому звинувачує Ізраїль. А там хоч нічого офіційно і не підтверджують, але дають зрозуміти: зроблять усе, щоб Ісламська Республіка не отримала бомби. Більше знає Антон Готліб.
Пожежа на заводі зі збагачення урану сталася через коротке замикання в електромережі. Причина збою, на думку фахівців - дистанційний злам комп'ютерної мережі об'єкта. Невідомі хакери спровокували перенавантаження мережі. Дорогі центрифуги вийшли з ладу, ремонт затягується, через санкції Тегерану складно діставати запчастини для такого обладнання.
У 2009 невідомий комп'ютерний вірус вразив системи атомної електростанції в іранському Бушері. Він не просто паралізував кіберсистему, а змусив обладнання працювати в критичному режимі і вивів з ладу близько 1000 центрифуг зі збагачення урану. Можливо, це перший бойовий комп'ютерний вірус в історії, і вже точно вперше шкідлива програма зуміла завдати фізичної шкоди інфраструктурі. Того разу іранці звинуватили в інциденті Ізраїль.
Тоді іранська ядерна програма була відкинута на пару років назад. Але в Тегерані натяку не зрозуміли. І як тільки влада ісламської республіки заявила, що відновлює збагачення урану, Єрусалим нагадав, що не дозволить цього зробити. МЗС Ірану заявляє: цей вибух - справа рук Моссада.
Саїд Хабіт-Заде, представник МЗС Ірану:
Сумна подія сталася в Натанзі. Сіоністський режим неодноразово стверджував, як зараз, так і раніше, і це можна почути з багатьох джерел, що саме він стоїть за цим. Хоча я радий повідомити, що ніякої шкоди не було завдано ані людям, ані навколишньому середовищу.
Фраза "Так, це ми", від офіційного Єрусалима не прозвучала. Але Ізраїль вже не раз і не два підкреслював: Іран - головна загроза нашій національній безпеці, та атомну бомбу він не отримає. Навіть якщо для цього доведеться бомбити ядерні об'єкти.
Беньямін Нетаніягу, Прем'єр-міністр Ізраїлю:
Боротьба з ядерною зброєю Ірану і його ставлениками - це гігантське і складне завдання. Дуже важко пояснити, що нам вдалося зробити тут, в цьому переході від небуття, від повної безпорадності, з якою ніщо не може зрівнятися в історії націй, до того, щоб бути світовою державою, так, світовою державою, яку ми тут створили.
Уже кілька місяців між Ізраїлем та Іраном йде морська війна. У Перській затоці було підірвано ізраїльське торговельне судно. Через деякий час важкі ушкодження від вибуху отримав іранський розвідувальний корабель, замаскований під звичайний суховантаж.
За деякими даними, в операції брали участь бойові плавці 13 флотилії - абсолютно секретного підрозділу ізраїльських ВМС. У Ізраїлю в регіоні, де він завжди діяв сам, тепер є впливові союзники. Арабські Емірати підписали з ним договір про дружбу і співробітництво, а Саудівська Аравія майже не приховує симпатій до єврейської держави.
В основу всієї цієї дружби ліг старий перевірений принцип - "Ворог мого ворога - мій друг". Ці країни теж сприймають Іран, як свого головного стратегічного супротивника.
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