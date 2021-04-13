Вакцину CoronaVac розвезли регіонами України [ Редактировать ]
Відсьогодні українців почнуть імунізувати вакциною CoronaVac. Передусім - поліцейських, олімпійців, параолімпійців, а також вчителів, які братимуть участь у ЗНО. Препарат лабораторно перевірили в Україні і вже розвезли регіонами.
Дані щодо ефективності вакцини різняться. У Туреччині стверджують, що вона становить 90 відсотків. Бразильські вчені кажуть про понад 50 відсотків. Нині Україна має 215 тисяч доз CoronaVac. А загалом замовила 2 мільйони.
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