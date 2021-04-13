Оголений скандал у Дубаї: МЗС добилося депортації українок [ Редактировать ]
Оголена фотосесія в Дубаї. Одинадцятьох моделей-українок депортували. До Києва дівчата повернулися минулої ночі. Щоправда, одна українка ще залишається в Еміратах. У дівчини виявили коронавірус, тож додому вона поїде після одужання.
Непристойну фотозйомку на балконі хмарочоса моделі влаштували третього квітня. Тоді арабська поліція затримала аж сорок людей, серед них 12 українок. Для арабської країни - така поведінка - злочин.
Порушникам загрожує до пів року за ґратами і штраф. В українському МЗС повідомили - українки відбулися депортацією - тільки завдяки зусиллям дипломатів.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Усій групі заборонили подальший в'їзд на територію ОАЕ. Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань. Нагадаю, що окрім депортації їм загрожували чималий штраф та ув'язнення терміном до шести місяців.
по теме
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі трьохсот доларів штрафу
Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі 300 доларів штрафу
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил Объединенным Арабским Эмиратам рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в Украине
У резонансній трагедії на Донбасі, коли троє військових підірвалися на міні, звинувачують інженера-сапера - що не так у справі?
Скандальні харчові тендери Міноборони вартістю майже 6 млрд грн, які усі дісталися одній фірми, одговорять на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони