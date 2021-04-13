Оголена фотосесія в Дубаї. Одинадцятьох моделей-українок депортували. До Києва дівчата повернулися минулої ночі. Щоправда, одна українка ще залишається в Еміратах. У дівчини виявили коронавірус, тож додому вона поїде після одужання.

Непристойну фотозйомку на балконі хмарочоса моделі влаштували третього квітня. Тоді арабська поліція затримала аж сорок людей, серед них 12 українок. Для арабської країни - така поведінка - злочин.

Порушникам загрожує до пів року за ґратами і штраф. В українському МЗС повідомили - українки відбулися депортацією - тільки завдяки зусиллям дипломатів.

Олег Ніколенко, речник МЗС України: