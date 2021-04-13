Смерть дитини в соціальному центрі в Дніпрі. Тіло немовляти вранці знайшла адміністраторка. Чому сталася трагедія? Олена Мендалюк - далі.

Соціальний центр матері та дитини на замку. Тут не воліють спілкуватися з журналістами. Усе - через загадкову смерть одномісячної дівчинки. Уранці дитину мертвою в одній із кімнат знайшла адміністраторка. Мати спала поруч.

У сорокаоднорічної Катерини є ще троє дітей. До центру жінка потрапила в березні, одразу після пологів. Ще тоді, кажуть у соцслужбі, вона хотіла відмовитися від новонародженої.

Анна Довготько начальниця управління служби у справах дітей Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради:

Вона із чоловіком проживала у його батьків, але вони її з дитиною відмовилися прийняти після народження цієї дитини.

У центрі Катерина проживала разом із немовлям і молодшим сином. У поліції жінку характеризують як злісну порушницю батьківських обов'язків.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

Вона зловживала спиртними напоями. На неї складався адміністративний протокол за неналежне виконання своїх обов'язків, як матері, тому така ситуація.

Та чи була в стані алкогольного сп'яніння тоді, коли померла новонароджена, тепер з'ясують слідчі. Чекають і на висновок паталогоанатомів щодо причини смерті.

Ганна Старчевська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області:

У дитини є ознаки пневмоніє, це нам дав розтин, однак призначено ще додаткову СМЕ. Зараз поліція вже відкрила два кримінальних провадження за статтєю 115, з додатковою правовою кваліфікацією природня смерть, а також за статтею 166 - це злісне не виконання батьками своїх обов'язків по вихованню дитини.

Катерину не затримали, її перевіряють на причетність до трагедії. Якщо доведуть, що в смерті доньки вона винна - жінці загрожує до 15 років за ґратами.