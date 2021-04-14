У Білорусі тривають арешти опозиціонерів. Напередодні затримали лідера партії "Білоруський народний фронт" Григорія Кастусьова. Ще один критик Лукашенка - політолог Олександр Федута зник у Москві.

В білоруському КДБ підтвердили арешт опозиціонерів "за підозрою у скоєнні злочину", якого саме не поточнили. За даними правозахисників, натепер у Білорусі політичними в'язнями визнали 354 людини.