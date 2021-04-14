Влада Білорусі арештує опозиціонерів [ Редактировать ]
У Білорусі тривають арешти опозиціонерів. Напередодні затримали лідера партії "Білоруський народний фронт" Григорія Кастусьова. Ще один критик Лукашенка - політолог Олександр Федута зник у Москві.
В білоруському КДБ підтвердили арешт опозиціонерів "за підозрою у скоєнні злочину", якого саме не поточнили. За даними правозахисників, натепер у Білорусі політичними в'язнями визнали 354 людини.
по теме
135 мільйонів гривень, золоті зливки та антикваріат. Такий скарб цього тижня знайшли детективи НАБУ у звичайній однокімнатній хрущівці Києва
Колишнього працівника так званої спецслужби луганських бойовиків затримала СБУ. Злочинець переїхав з ОРЛО на підконтрольну Україні територію
Колишнього працівника так званої спецслужби луганських бойовиків затримала СБУ. Злочинець переїхав з ОРЛО на підконтрольну Україні територію
Політик зазначила, що готова на переговори без попередніх умов - із самим Лукашенком або його представниками. На думку опозиціонерки, щоб вивести країну з кризи - потрібно реформувати політичну систему, звільнити політв'язнів та провести нові президентські вибори
Опозиціонерів звинувачують в організації терактів минулого тижня, коли білоруси планували відзначити неофіційний День волі