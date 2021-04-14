У НАТО одностайно підтримують Україну в протистоянні з Росією. Так Дмитро Кулеба підсумував учорашнє засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Глава українського МЗС також мав годинну зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Співрозмовники погодилися, що необхідно докласти спільних зусиль задля стримування Москви від подальшої ескалації та будь-яких воєнних авантюр. Зосередилися також на поглибленні військово-політичної співпраці та розширенні стратегічного партнерства України і США.

Наша зустріч укотре демонструє, що ми - на боці України. Це особливо важливо у той час, коли Росія влаштовує масштабні провокації на українському кордоні. Вони стягнули найбільшу кількість військ з початку 2014.

Це непокоїть не лише США, але й багатьох наших союзників та партнерів. З ними ми будемо мати нагоду обговорити ініціативи України щодо членства в Альянсі.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: