НАТО підтримують Україну у протистоянні з Росією [ Редактировать ]
У НАТО одностайно підтримують Україну в протистоянні з Росією. Так Дмитро Кулеба підсумував учорашнє засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. Глава українського МЗС також мав годинну зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Співрозмовники погодилися, що необхідно докласти спільних зусиль задля стримування Москви від подальшої ескалації та будь-яких воєнних авантюр. Зосередилися також на поглибленні військово-політичної співпраці та розширенні стратегічного партнерства України і США.
Наша зустріч укотре демонструє, що ми - на боці України. Це особливо важливо у той час, коли Росія влаштовує масштабні провокації на українському кордоні. Вони стягнули найбільшу кількість військ з початку 2014.
Це непокоїть не лише США, але й багатьох наших союзників та партнерів. З ними ми будемо мати нагоду обговорити ініціативи України щодо членства в Альянсі.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Росія стягнула війська не лише на кордони України, а на кордони усього демократичного світу. Тисячі кілометрів на схід від нашого кордону - демократії немає. Тобто це кордон між демократією та авторитаризмом. Тому у цьому контексті підтримка Сполучених штатів є вкрай важливою.
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