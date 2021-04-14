Кабмін не запроваджуватиме всеукраїнський локдаун - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
14 553 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли. Одужали - майже 12 з половиною тисяч.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Львівщині та у Києві.
Не зважаючи на такі тривожні цифри, закривати всю країну на локдаун немає сенсу, - про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ситуація з коронавірусом в окремих областях залишається напруженою, але у деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків та шпиталізацій.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Є області, де ситуація залишається доволі напруженою, спостерігається ріст і ми докладаємо всіх зусиль, для того, щоб ситуацію спільно з органами місцевого самоврядування опанувати. Але той факт, що окремі області сьогодні з "червоної зони" вийшли до так званих "жовтих карантинних зон обмежень" свідчить, що модель адаптивного карантину працює.
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