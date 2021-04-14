14 553 нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 467 пацієнтів померли. Одужали - майже 12 з половиною тисяч.

Найбільше інфікувань - на Харківщині, Львівщині та у Києві.

Не зважаючи на такі тривожні цифри, закривати всю країну на локдаун немає сенсу, - про це на засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація з коронавірусом в окремих областях залишається напруженою, але у деяких регіонах фіксують зниження кількості нових випадків та шпиталізацій.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: